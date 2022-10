Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Schweizer Bundesanwaltschaft

Stuttgart (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5255475) vom 23. Juni 2022 Festnahmen nach Sprengstoffhandel

Die Staatsanwaltschaft (StA) Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) führen seit Anfang Juni 2022 gemeinsam Ermittlungen gegen zwei Schweizer Staatsangehörige wegen der Verabredung eines Explosionsverbrechens. Die beiden Tatverdächtigen wurden am 20. Juni durch Kräfte des LKA BW festgenommen und befinden sich seitdem in Haft. Die Ermittlungen erfolgten durchgängig in enger Abstimmung zwischen der StA Stuttgart, dem LKA BW und den schweizerischen Strafverfolgungsbehörden.

Seitens der Schweizer Bundesanwaltschaft wurde die Auslieferung der beiden Beschuldigten beantragt und durch die deutschen Behörden bewilligt. Die konkreten Modalitäten der zeitnahen Überstellungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Zwischen der StA Stuttgart und der Schweizer Bundesanwaltschaft wird zudem die Abgabe des Verfahrens in die Schweiz geprüft.

