POL-ST: Lotte, Mettingen, Rheine, Betrüger erbeuten Geld, Falsche Nachrichten per SMS und per Social-Media

Lotte, Mettingen, Rheine (ots)

Drei Personen aus dem Kreis Steinfurt sind in den vergangenen Tagen Opfern von Betrügern geworden, die sich jeweils per Kurznachricht beziehungsweise über eine Social Media-Plattform bei den Geschädigten gemeldet hatten. In Lotte erhielt eine 53-Jährige eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter, die angab, ihr Handy sei kaputt. Später bat die falsche Tochter um Geld. Die Geschädigte schenkte den Nachrichten Glauben und überwies einen vierstelligen Betrag. Am darauffolgenden Tag sprach sie mit ihrer echten Tochter und der Schwindel fiel auf. Dieselbe Masche wendeten Betrüger bei einer 61-jährigen Frau aus Mettingen an. Eine vermeintliche Tochter schichte Rechnungen. Zwei davon, jeweils in Höhe eines vierstelligen Betrags, beglich die 61-Jährige. Bei der dritten Rechnung wurde sie skeptisch und überwies kein weiteres Geld. In Rheine gab es einen etwas anders gelagerten Fall. Dort erhielt ein 46-Jähriger eine Nachricht per Facebook. Darin gab sich der Adressat als Diplomat aus und verlangte die Zahlung einer Geldsumme für ein Paket. Der 46-Jährige ging darauf ein und verlor einen vierstelligen Betrag. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass man niemals Geld an unbekannten Kontonummern überweisen sollte, nur weil dies in einer SMS, Messanger-Nachricht oder per Social Media-Nachricht verlangt wird. Hinterfragen Sie diese Forderung! Nehmen Sie Kontakt zu Ihren richtigen Verwandten auf oder holen Sie sich Hilfe bei vertrauten Personen! Erstatten Sie im Falle eines Betrugs Anzeige bei der Polizei!

