Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Pedelecfahrer nach Unfall verletzt +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Edewechter Landstraße/Eichenstraße ist am Dienstag ein 34-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich um 10.45 Uhr. Der 89-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Edewechter Landstraße kommend bei Grün nach links in die Eichenstraße abbiegen. In der Einmündung staute sich der Verkehr, so dass der 89-Jährige zunächst anhalten musste. Der 34-jährige Pedelecfahrer war zur selben Zeit auf dem rechtsseitigen Radweg der Hauptstraße in Richtung Edewechter Landstraße unterwegs. Als die für ihn geltende Ampel auf Grün umschaltete, überquerte er zwischen den wartenden Fahrzeugen die Fahrbahn.

Dort wurde er vom Mercedes des 89-jährigen Oldenburgers erfasst, der gerade wieder angefahren war und in Richtung Eichenstraße weiterfahren wollte. Der 34-Jährige stürzte und zog sich dabei mehrere massive Prellungen zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Unfalldienst in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell