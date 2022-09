Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Europaletten ++ Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots)

Vom Gelände einer Firma an der Werrastraße sind in den vergangenen Tagen etwa 100 Europaletten entwendet worden. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen ein Loch in den Zaun geschnitten und konnten so das Grundstück betreten, auf dem die Paletten lagerten. Die Diebe luden ihre Beute mutmaßlich in ein größeres Fahrzeug und flüchteten. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. (1231739)

In der Nordmoslesfehner Straße in Oldenburg ist es am Wochenende zu einem Autoaufbruch gekommen. Auf nicht eindeutig geklärte Weise verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zu einem VW Tiguan. Aus dem Kofferraum stahlen die Täter ein Notebook im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Tat geschah im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. (1233488)

Zeugen der Diebstähle werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg zu melden: Telefon 0441/790-4115.

