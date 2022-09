Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen/Godensholt; Flaschen mit Flüssig-Wasserstoff entwendet +++

In der Zeit vom 23.09.22, 18:00 Uhr bis 25.09.2022, 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mindestens vier sog. Flüssig-Wasserstoff-Bündel von einem Lager- und Umschlagplatz für Gasgemische in Godensholt, Nordloher Straße, entwendet. Bei den Bündeln handelt es sich um Metallrahmen, in die jeweils 12 Gasflaschen fest verschraubt waren. Insgesamt wurden demnach mindestens 48 Flaschen mit flüssigen Wasserstoff entwendet. Jedes Bündel wiegt zwischen 1000 und 1500 KG. Die Täter verschafften sich mit einem Lieferfahrzeug(Klein-LKW o.Ä.) über ein Feuerwehrtor Zugang zum Lagerplatz. Mit einem vorgefundenen hydraulischen Hubwagen wurden die Gasflaschengebinde auf das Tatfahrzeug verladen. Die Täter verließen das Gelände über das Haupttor, welches sie zuvor von innen aufbrachen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden. 1232415

