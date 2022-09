Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Trunkenheitsfahrten++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++ In der Samstagnacht kam es gegen 23:20 Uhr in der Straße Am Schießstand in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein Fahrradfahrender mit einem geparkten PKW zusammen. Zufällig vorbeifahrende Passanten stellten den gestürzten und leicht verletzten Fahrradfahrenden fest. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten bei dem "Radler" Atemalkoholgeruch feststellen. Die Atemalkoholkonzentration lag bei 1,43 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

**Trunkenheitsfahrten++ Wegen ihrer unsicheren Fahrweise wurden am Samstagabend und in der Sonntagnacht ein Fahrradfahrender und ein PKW-Fahrender kontrolliert. Der PKW-Führende fiel einer Zeugin gegen 19 Uhr bereits in Hundsmühlen auf. Der PKW sei dabei immer wieder Schlangenlinien bis auf den Gegenfahrstreifen gefahren und habe in der gefahrenen Geschwindigkeit stark geschwankt. Bei der Verkehrskontrolle in der Cloppenburger Straße stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,80 Promille fest. Führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge darf der PKW-Fahrende bis auf Weiteres nicht mehr fahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

In der Sonntagnacht gegen 3 Uhr, in der Oldenburger Innenstadt, fiel einer Streifenbesatzung im Baustellenbereich des Schloßwall ein Fahrradfahrender auf, der erhebliche Schlangenlinien fuhr, dabei eine Warnbake touchierte und dadurch fast zu Fall kam. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine Alkoholkonzentration von 2,31 Promille festgestellt. Auch bei dieser Trunkenheitsfahrt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

