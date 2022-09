Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Freizeitstätte und Kleintransporter +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in das Gebäude einer Freizeitstätte an der Kampstraße. Im Zeitraum zwischen 22 und 9 Uhr hebelten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Diebe entwendeten eine Spielekonsole und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. (1217542)

Ein in der Hohenmoorstraße abgestellter Kleintransporter war in derselben Nacht ebenfalls das Ziel von Dieben. Das Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen 17.20 und 6.20 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Von der Ladefläche des Transporters entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. (1216231)

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell