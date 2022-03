POL-MI: Achtjährige Radfahrerin von Pkw angefahren

Bad Oeynhausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch meldete man der Polizei gegen 1.15 Uhr einen auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fahrenden Pkw. Dabei, so die Angaben, sei das Auto in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Wenig später traf eine Streifenwagenbesatzung am Kreisverkehr Eidinghausener Straße / Alter Postweg auf den beschriebenen Peugeot und konnte diesen in der Straße ...

