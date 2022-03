Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Schlangenlinien gefahren

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch meldete man der Polizei gegen 1.15 Uhr einen auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fahrenden Pkw. Dabei, so die Angaben, sei das Auto in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Wenig später traf eine Streifenwagenbesatzung am Kreisverkehr Eidinghausener Straße / Alter Postweg auf den beschriebenen Peugeot und konnte diesen in der Straße "Dörgen" anhalten.

Bei der Kontrolle des Fahrers, eines 31-Jährigen aus Bad Oeynhausen, ergaben sich den Polizisten Verdachtsmomente, dass der den Wagen unter Alkoholeinfluss gesteuert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen und sich nicht ausweisen. Schließlich wurde er zur Identitätsfeststellung und zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache Minden gebracht. Im Laufe des Einsatzes vergriff sich der 31-Jährige wiederholt im Ton gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. In der Folge wird er sich mit der Eröffnung eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens - unter anderem wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - konfrontiert sehen. Auch der Halter des Pkws muss mit einer Anzeige rechnen.

