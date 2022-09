POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Samstag Abend gegen 19.45 Uhr kam es an der Einmündung Scheideweg / Eßkamp in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mann befuhr mit seinem Citroen den Scheideweg in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte an der Einmündung nach links in den Eßkamp abbiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Mann mit seinem Kleinkraftrad, welcher den Radweg des Scheidewegs in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 53-jährige schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb der Scheideweg für circa eine Stunde gesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

