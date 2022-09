Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person+++

Oldenburg (ots)

Am 26.09.2022, gegen 17.37 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw-Fahrer zwischen Petersfehn und Friedrichsfehn. Der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters befährt die Brüderstraße von Petersfehn in Richtung Friedrichsfehn. Aufgrund einer bei ihm plötzlich eintretenden gesundheitlichen Notfallsituation kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Straßenbaum. Eine direkt hinter ihm befindliche Krankenschwester hält nach dem Zusammenstoß an und leistet sofort erste Hilfe. Die freiwilligen Feuerwehren Petersfehn und Friedrichsfehn erscheinen mit mehreren Fahrzeugen an der Einsatzörtlichkeit. Die Fahrbahn wird für eine Stunde für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Der Fahrer des Kleintransporter wird mit einem Rettungswagen der Ammerlandklinik zugeführt. An seinem Fz. entsteht ein Totalschaden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern letztlich bis 19.30 Uhr an.

(1235155)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell