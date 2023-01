Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Autos aufgebrochen

Rheine (ots)

In Rheine sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos aufgebrochen worden.

In Schleupe an der Straße Am Großen Unland - zwischen Sailerweg und B481 - schlugen unbekannte Täter zwischen Mittwoch (11.01.23), 22.00 Uhr, und Donnerstag (12.01.23), 07.00 Uhr das Fahrerfenster eines roten VWs ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

In Dutum wurde an der Nadigstraße - an der Ecke Zeppelinstraße - die Scheibe eines schwarzen Opels eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr. Die Täter zerstörten die hintere Scheibe auf der Fahrerseite. Entwendet wurde offenbar nichts.

Die Polizei ermittelt zu den Autoaufbrüchen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell