Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Love Scamming-Fall: Frau überweist mehrere tausend Euro an Betrüger

Ibbenbüren (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Ibbenbüren ist Opfer des sogenannten Love Scammings geworden. Dabei bauen Betrüger zu den Opfern über das Chats im Internet oder über Kurznachrichten per Handy eine emotionale Beziehung auf. Ist dies gelungen, fragen sie nach Geld, weil sie beispielsweise angeblich finanziell in Not geraten sind oder andere Probleme mit Geld gelöst werden müssen.

Im Fall der Ibbenbürenerin gab sich ein Betrüger im Herbst vergangenen Jahres als Geschäftsmann aus Frankreich aus. Die Kommunikation lief zunächst über soziale Netzwerke, später über einen Instant-Messaging-Dienst. Im weiteren Verlauf schrieb der "Geschäftsmann" er sei in Marokko überfallen worden und nun habe er kein Geld, kein Handy und keine Ausweisdokumente mehr. Die Ibbenbürenerin wollte helfen und überwies immer wieder Summen in drei- oder vierstelliger Höhe auf ein Konto. Später wurden die Transaktionen über einen Bezahldienst abgewickelt. Im Januar dann wusste die 65-Jährige, dass sie betrogen worden war.

Das Love Scamming, auch Romance Scamming genannt, ist eine perfide Methode von Betrügern, ihre Opfer in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis zu bringen etwa durch falsche Versprechen und vorgetäuschte Liebesbotschaften.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich vor dieser Masche zu schützen:

- Geben Sie den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" in eine Internet-Suchmaschine ein. Die Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Betrugs-Verdacht bestätigen. - Überweisen Sie niemals Geld an Personen, die Sie nur im Internet und nie persönlich kennen gelernt hat. - Beenden Sie den Kontakt bei Geldforderungen sofort. - Hat bereits ein persönlicher Austausch begonnen? Dann sichern Sie alle möglichen Beweise für einen Betrug - etwa E-Mails oder SMS- und Kurznachrichten-Verläufe. -Ist es zum Betrug gekommen? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Diese informiert auch darüber, was bei "Love Scamming" zu tun ist, wie man Beweise sichert und wie man Täter blockieren kann.

Weitere Infos im Netz: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell