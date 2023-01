POL-ST: Lotte, Münster, Tödliche Messerattacke in Flüchtlingseinrichtung in Lotte - 40-jähriger Tatverdächtiger auf der Flucht festgenommen

Saerbeck (ots) - In Saerbeck hat es am Mittwoch (11.01.23) zwei Einbrüche gegeben. Ein Nachbar hat am späten Mittwochnachmittag einen Einbrecher verscheucht, der gerade dabei war, in ein Haus an der Färberstraße einzusteigen. Um kurz nach 18.00 Uhr beobachtete der Zeuge eine unbekannte Person, die sich am Fenster des Nachbarhauses zu schaffen machte. Er schrie den ...

mehr