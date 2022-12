Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Breckerfeld (ots)

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Hansering in Breckerfeld auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Münzsammlung sowie Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

