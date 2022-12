Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Herdecke/Wetter: Kontrollen der Polizei in Zusammenarbeit mit Zoll, Ordnungsbehörden und Steuerfahndung

Hattingen/Herdecke/Wetter (ots)

Am Donnerstag, den 08.12.2022, führte die Polizei EN gemeinsam mit den Ordnungsbehörden der Städte, dem Zollamt Hagen sowie Kräften der Steuerfahndung Hagen Schwerpunktkontrollen in den Städten Hattingen, Herdecke und Wetter durch. Ziele der Kontrollen war ein Shisha-Shop in Hattingen und mehrere Kioske in Hattingen, Herdecke und Wetter, die die Einsatzkräfte nahezu zeitgleich durchsuchten. Innerhalb der Kontrollen wurde eine größere Menge gefälschte E-Zigaretten durch Mitarbeiter des Zollamts sichergestellt. Durch die Polizei wurden über 200 Dosen Snus und eine größere Menge an CBD Produkten sichergestellt. Die Ordnungsbehörde stellte einen Verstoß gegen den Brandschutz, zwei Verstöße gegen das Lebensmittel-. und Preisauszeichnungsgesetz fest. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem drei Dosen Pfefferspray und ein Elektroschocker aufgefunden und sichergestellt. PHK Books als Polizeiführer des Einsatzes ist zufrieden mit der Bilanz des Tages und hebt die ausnahmslos positive und konstruktive Zusammenarbeit mit den eingesetzten Institutionen besonders hervor.

