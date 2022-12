POL-EN: Spenden ist gut - sicher spenden aber besser!

Herdecke (ots) - Am Dienstag, den 06.12.2022, zwischen 15:30 Uhr und 20:45 Uhr, wurde sich in der Vaerstenberg in Herdecke durch das Aushebeln des Küchenfensters Eintritt in das Haus verschafft. Die Täter erbeuteten hochwertige Uhren und ein Goldring. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

mehr