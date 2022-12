Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schultransport verunfallt- Fahrerin schwer verletzt

Hattingen (ots)

Eine 66-jährige Gevelsbergerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Hunsbeck schwer verletzt. Die Gevelsbergerin ist Fahrerin eines Schultransports, als sie gegen 07:00 Uhr, aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Transporter nach links von der Fahrspur geriet. Sie stieß gegen die Laderampe eines dort abgestellten Lkw. Die in dem Transporter befindlichen 13- und 10- jährigen Kinder blieben unverletzt. Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell