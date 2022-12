Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Schneefall sorgt für Unfälle

Wetter (ots)

Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Voßhöfener Straße zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 61-jähriger Gevelsberger war mit seinem Skoda auf der Voßhöfener Straße in Richtung Esborner Straße unterwegs. In einem Kurvenbereich verlor er aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Fahrbahn des Gegenverkehres. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Kia eines 42-Jährigen und rutschte im Anschluss in die Schutzplanke. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 61-Jährige und seine 60-jährige Beifahrerin leicht, sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch im Sunderweg verlor der Fahrer eines VW Tiguan die Kontrolle über seinen Wagen und geriet von der Fahrbahn ab. Der 76-jährige fuhr den Sunderweg abwärts und geriet ins Rutschen. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Mauer. Er und seine 74-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell