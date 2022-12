POL-EN: Hattingen- Hydraulikbagger gestohlen

Hattingen (ots) - Unbekannte Täter verschaffen sich in am vergangenen Wochenende über ein rückwärtig liegendes Fenster Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus am Tanneneck. Sie nutzten eine Bank, die sie im Garten fanden als Einstiegshilfe und hebelten das Fenster auf. Die Täter durchsuchten die Etagen, ob sie dabei Beute fanden ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr