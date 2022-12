POL-EN: Hattingen- Auseinandersetzung nach Kreisligaspiel

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 03.12.2022, zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Hobeuken ein und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten das Haus und erbeuteten Schmuck und Münzen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: ...

