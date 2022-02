Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kantine- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von gestern, gegen 20.00 Uhr bis heute Morgen wurde in eine Kantine in der Hamburger Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten widerrechtlich, wahrscheinlich über ein Fenster, in das Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Weiterhin wird der entstandene Sachschaden auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0033133/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell