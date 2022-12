Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfallfahrerin nach Unfall auf Wittener Straße gesucht

Gevelsberg (ots)

Eine 12- Jährige wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich mit einem Kleinwagen, ohne Angaben zu ihrer Person oder ihres Fahrzeuges zu hinterlassen. Das Mädchen wollte, gegen 12:15 Uhr, die Wittener Straße in Höhe der Taubenstraße überqueren. Sie nutzte dazu die in der Mitte befindliche Verkehrsinsel. Auf dem zweiten Teil der Fahrbahn wurde sie durch einen Pkw erfasst, welcher auf der Wittener Straße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Nach Angaben der 12-Jährigen stieg die Fahrerin aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Im weiteren Verlauf sei die Fahrerin wieder in ihr Fahrzeug eingestiegen und sie entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Pkw wird als Kleinwagen beschrieben. Die Fahrerin wie folgt: weiblich, zwischen 50-60 Jahre alt, 160cm bis 165cm groß, graues, kurzes, krauses Haar. Sie trug eine lange graue Strickjacke und Jeans.

Die Polizei sucht nun die gesuchte Fahrerin oder Zeugen die weitere Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug bzw. der gesuchten Fahrerin geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02332-9166 5000.

