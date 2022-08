Ulm (ots) - Gegen 21.55 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil es in der Bleicherstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam. Die Polizei fuhr an und stellte einen 39-Jährigen fest. Der sei wohl in dem Mehrfamilienhaus von einem 22-Jährigen Hausbewohner angegriffen worden. Da der Verdächtige geflüchtet war ...

mehr