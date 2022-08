Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einem Streit am Mittwochabend in Biberach hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21.55 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil es in der Bleicherstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam. Die Polizei fuhr an und stellte einen 39-Jährigen fest. Der sei wohl in dem Mehrfamilienhaus von einem 22-Jährigen Hausbewohner angegriffen worden. Da der Verdächtige geflüchtet war und sich die Situation beruhigt hatte, rückten die Polizisten wieder ab. Knapp eine Stunde später ging erneut ein Notruf bei der Polizei ein. Die Beamten fuhren gleich mit mehreren Streifenwagen an und stellten bei dem 39-Jährigen Verletzungen fest. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zu Streitigkeiten zwischen dem 39-Jährigen, dem 22 Jährigen und weiteren Männern gekommen sein. Dabei hätten die Unbekannten auf den 39-Jährigen eingeschlagen und seien geflüchtet. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern, konnte diese aber nicht mehr feststellen. Durch die Schläge sei der Mann verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Wie viele Personen tatsächlich beteiligt waren und warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei (Tel. 07351/4470).

