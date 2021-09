Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen/ Einbruch in Pkw/ Dachrinne demontiert

Iserlohn (ots)

In der Fichtenstraße wurde am Wochenende oder am Montag ein blauer GM Daewoo Kalos gestohlen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MK-BA 1941 parkte seit Samstagabend gegen 21 Uhr in einer Garagenzufahrt. Am Montagnachmittag bemerkte die Nutzerin das Verschwinden.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an der Brändströmstraße die Seitenscheibe eines schwarzen Hyundai Tucson eingeschlagen. So kamen sie in das Fahrzeug und konnten ein Autoradio stehlen.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Anwohner, dass unbekannte an seinem Haus Am Westhang Teile der Kupferdachrinne gestohlen hatten. Am Nachmittag zuvor war die Anlage noch in Ordnung.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell