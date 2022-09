POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger auf dem "Alten Markt" schwer verletzt

Rees (ots) - Am Samstag (10.09.2022), in der Zeit zwischen 02:00 - 15:00 Uhr, kam es an der Kirchstraße in Rees-Millingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter VW Passat wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822-7830 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle ...

