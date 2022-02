Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto kracht durch Fensterscheibe

Mönchengladbach (ots)

Für die Bewohner eines Hauses an der Leibnizstraße muss es am Dienstag, 08.02.2022, ein überraschender Morgen gewesen sein, als plötzlich die Front eines Autos in ihrer Wohnung stand. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Die Polizei erhielt um 8.25 Uhr Kenntnis von dem Unfall und begab sich sofort dorthin. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 26-Jährige Autofahrerin vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in das Fenster einer Erdgeschosswohnung gefahren. Das Auto musste abgeschleppt, die Leibnizstraße für die Dauer der Maßnahmen vor Ort gesperrt werden. Es blieb bei den Sachschäden und dem Schreck: Niemand wurde verletzt.

Ein Sachverständiger stellte später fest, dass für die Statik des Hauses kein Schaden entstanden und es somit weiter bewohnbar ist. (cw)

