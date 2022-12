Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 09.12.2022, gegen 18:17 Uhr, beabsichtigte ein 56 Jähriger Wuppertaler aus seinem geparkten Hyundai Tucson auszusteigen. Seine 56 Jährige Ehefrau befand sich in der Höhe der A-Säule auf der Fahrerseite außerhalb des PKW. Zeitgleich befuhr eine 71 Jährige Halverin mit ihrem VW T-Roc die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Möllenkotter Straße, als der 56 Jährige Wuppertaler die Fahrertür öffnete. Die 71 Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall klappte die Fahrzeugtür des Hyundai Tucson nach vorne und klemmte die 56 Jährige Ehefrau des aussteigenden Wuppertalers ein. Die 56 Jährige Wuppertalerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

