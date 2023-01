Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, zwei Einbrüche

Altenberge (ots)

In der Innenstadt von Altenberge hat es seit Donnerstag zwei Einbrüche gegeben.

An der Straße Baumbergeblick sind unbekannten Täter in der Nacht zu Sonntag (15.01.23) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In dem Bungalow durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Diebesgut. Als die Polizei den Tatort besichtigte, standen Schubladen und Schränke offen und Gegenstände lagen auf dem Boden. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (14.01.23), 18.30 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr.

An der Kleistiege zerstörten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (12.01.23), 09.00 Uhr, und Freitag (13.01.23), 16.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar.

Die Polizei Greven ermittelt zu diesen Einbrüchen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

