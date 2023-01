POL-ST: Lengerich, Sprengung eines Geldwechselautomaten in einer Spielothek

Rheine (ots) - In Rheine sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos aufgebrochen worden. In Schleupe an der Straße Am Großen Unland - zwischen Sailerweg und B481 - schlugen unbekannte Täter zwischen Mittwoch (11.01.23), 22.00 Uhr, und Donnerstag (12.01.23), 07.00 Uhr das Fahrerfenster eines roten VWs ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. In Dutum wurde ...

