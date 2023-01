POL-W: SG - Radfahrerin bei Sturz verletzt

Wuppertal (ots) - Am 22.01.2023, gegen 07:00 Uhr, wurden Kräfte der Polizei von Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 41-Jähriger mit seinem VW auf der Hochstraße in Richtung Karlstraße. In der Nähe der Bushaltestelle Höchsten / St. Josef Krankenhaus kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und zwei Prellsteinen, ...

mehr