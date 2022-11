LPI-J: Ohne Erlaubnis mit Anhänger unterwegs

Apolda (ots) - Am 06.11.2022, gegen 20:55 Uhr wurde der Polizei in Apolda ein Wildunfall zwischen Kapellendorf und Oberndorf gemeldet. Das Reh überquerte kurz vor dem Ortseingang von Oberndorf von rechts nach links die Fahrbahn. Die 42jährige Toyota Fahrerin konnte den Zusammenstoß leider nicht verhindern. Die Frau blieb unverletzt. Das Reh verstarb noch am Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

mehr