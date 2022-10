POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer fährt nach Streit auf Fußgänger zu - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Kindergarten in Bretten ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang der Einbrecher über ein Fenster in das Gebäude in der Anne-Frank-Straße ein. Diebesgut erbeutete er aktuellen Erkenntnissen zu Folge nicht. Der Kindergarten war bereits vergangene Woche Ziel eines ...

