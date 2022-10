Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Wiederholter Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Kindergarten in Bretten ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang der Einbrecher über ein Fenster in das Gebäude in der Anne-Frank-Straße ein. Diebesgut erbeutete er aktuellen Erkenntnissen zu Folge nicht. Der Kindergarten war bereits vergangene Woche Ziel eines Einbruchs. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist nicht auszuschließen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 zu wenden.

