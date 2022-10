POL-KA: (KA) Karlsruhe - Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe informiert: Tag des Einbruchschutzes am 30. Oktober 2022

Karlsruhe (ots) - Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Willy-Brandt-Allee in Karlsruhe wurde ein 21-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der 21-Jährige gegen 21.30 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Neureut. Als er die Fahrbahn auf Höhe der Knielinger Allee überqueren wollte, übersah er wohl das Auto eines 61-Jährigen, der in gleicher ...

