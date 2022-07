Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf der Fulda

Niestetal (ots)

Am heutigen Dienstag, den 05.07.2022, gegen 17:10 Uhr, kam es zu einem Unfall beim Einwassern eines Sportbootes an der Fulda bei Niestetal. Hierbei rutschte das Sportboot an der Slipanlage eines Wassersportvereins vom Bootstrailer und wurde am Antrieb beschädigt. Es traten ca. 3-4 Liter Betriebsmittel aus, die einen etwa 30qm großen Ölfilm auf der Fulda bildeten. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre und Ölbindemittel ausgebracht. Die Straftat der Gewässerverunreinigung gegen den Sportbootbesitzer bearbeitet der zuständige Wasserschutzpolizeiposten Kassel.

