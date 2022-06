POL-HBPP: Sportbootunfall mangels fehlender Ortskenntnis

Oestrich Winkel (ots) - In der Winkler Bucht zwischen Rheinkilometer 519,290 und 519,600 wurden zwischen Freitag, 24.06.22, 17.00 Uhr und Samstag 25.06.22, 11.00 Uhr durch unbekannte Täter*innen mehrere Mülleimer aus ihrer Verankerung gehoben. Einer davon wurde augenscheinlich auf ein an seinem Liegeplatz befindliches Wassermotorrad geworfen. Dabei entstand Sachschaden an dessen Persenning. Ein Mülleimer wurde in der ...

