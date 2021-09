Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bringen Fernseher zum Einbruch mit

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind in der Alex-Müller-Straße in einen Keller eingebrochen und haben dort einen Fernseher gegen ein mitgebrachtes Gerät getauscht. Irgendwann seit Anfang September machten sich die Einbrecher in dem Mehrfamilienhaus an einem Kellerabteil zu schaffen. Aus dem Raum stahlen sie ein Fernsehgerät und ließen dafür ein anderes Gerät zurück. Den Fernseher hatten sie offensichtlich zum Tausch mitgebracht. Die Täter machten sich dann auch noch die Arbeit, den mitgebrachten Fernseher in den Karton des gestohlenen Fernsehers zu packen, so dass der Diebstahl jetzt erst auffiel. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

