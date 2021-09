Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Diebstahl von E-Bikes

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht zwei E-Bikes zu stehlen. Die Fahrräder waren auf einem Wohnmobil, das in der Spicherer Straße Höhe Hausnummer 89 parkte, befestigt. Zwischen Sonntag 16 Uhr und Montag 7 Uhr müssen die unbekannten Täter die Plane, die über die Fahrräder gespannt war, entfernt haben und Schloss des Fahrradträgers gelöst haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe bei ihrer Tat gestört wurden, da die beiden E-Bikes trotz Überwindung der Sicherungen nicht mitgenommen wurden. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

