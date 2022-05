Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Anruf von Europol

Erfurt (ots)

Eine 23-jährige Frau aus Erfurt erhielt am Dienstagvormittag einen schockierenden Anruf. Ein Mann gab sich am Telefon als Mitarbeiter von Europol aus. Er berichtete der Frau, dass sie Opfer eines Identitätsdiebstahls im Zusammenhang mit Geldwäsche sowie Drogenhandel geworden wäre. Der Mann forderte sie auf, ihr Guthaben zu schützen und dieses in Google Play Karten zu investieren. Die Frau kaufte in mehreren Geschäften die Karten im Wert von über 2.000 Euro ein und übermittelte die Codes den Betrügern. (JN)

