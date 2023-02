Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl

Am Mittwoch, 1. Februar 2023. Um 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zunächst die Geldbörse eines 71-jährigen Mannes in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße, entnahmen das Bargeld und ließen die Geldbörse im Markt zurück. Diese wurde kurz darauf aufgefunden. Der Geschädigte erinnerte sich an eine verdächtige Situation im Markt. Dort wurde er von einem Mann abgelenkt, welcher ihn darum bat, ihm ein Brot aus dem Regal zu reichen. Diese Person war ca. 185 cm groß und von stabiler Statur. Er hatte ein auffälliges hinkendes Bein und war in Begleitung einer zweiten, schlanken, männlichen Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. Januar 2023, 17.00 Uhr und Mittwoch, 25. Januar 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Aquarellbild mit dem Motiv eines Teichs mit Schilf und Seerose aus einem Büroflur einer Firma in der Straße Neuer Markt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Von Dienstag, 31. Januar 2023, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 2. Februar 2023, 1.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Straße Am Bahnhof auf das Gelände eines Landmaschinenhändlers ein. Anschließend wurde die Werkstatt, das Büro sowie die Verkaufshalle aufgebrochen und durchsucht. Entwendet wurden von mehreren Erntemaschinen die GreenStar Displays. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0 entgegen.

Bakum - Opferstöcke aufgebrochen

Am Freitag, 27. Januar 2023 brachen unbekannte Personen den Opferstock der Katholischen Kirchengemeinde in der Vestruper Dorfstraße auf und entwendeten das Bargeld. Insgesamt wurden drei Aufbrüche zur Anzeige gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Holdorf - Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Von Sonntag, 29. Januar 2023, 12.00 Uhr bis Montag, 30. Januar 2023, 11.30 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Gartenhütte an der Straße Am Stadion ein. Die Gartenhütte wurde durchsucht, Diebesgut wurde jedoch nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag, gegen 2.23 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Garage ein. Dort wurde der Einbrecher von einem 34-jährigen Bewohner überrascht und im weiteren Verlauf vertrieben. Der unbekannte Mann flüchtete zu einem dunklen - vermutlich - SUV und fuhr davon. Der Unbekannte soll ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker/dünner Statur gewesen sein. Er trug eine helle Jogginghose, eine dunkle Winterjacke, helle Sportschuhe und einen dunklen Schlauchschal sowie eine dunkle Wollmütze und eine Sonnenbrille. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 31. Januar 2023, 21.00 Uhr und Mittwoch, 1. Februar 2023, 7.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Unterstand für Einkaufswagen eines Supermarktes in der Keetstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 16.50 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Mann aus Dinklage mit einem nicht zugelassenen und pflichtversicherten Kleinkraftrad auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Außerdem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Mittwoch, den 1. Februar 2023, um 10.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Damme die Dammer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogentest fielen positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 8.46 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Bakumer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen Daimler B250 4 Matic, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 17.10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Damme die Straße Schierberg und kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 22.35 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Holdorf und eine 26-jährige Autofahrerin aus Lohne die B 214 in Richtung BAB Anschlussstelle Holdorf. Als der 31-jährige Mann verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies die nachfolgende 26-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenkirchen mit seinem Sattelzug die Vechtaer Straße (L843), aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Vechta. Zwischen der Ampelanlage Daren und der Ampelanlage am Darener Wald kam ihm ein anderer Sattelzug entgegen, der dann leicht auf die Fahrspur des Neuenkircheners kam. Dadurch berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des 57-Jährigen zerstört wurde. Der unbekannte Sattelzugfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Autobahn, ohne seine Personalien anzugeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

Lohne - Unfallflucht auf Arztpraxisparkplatz

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, zwischen 07:50 und 10:00 Uhr, hatte ein 54-jähriger Mann aus Bakum seinen schwarzen Mercedes ML auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis an der Keetstraße in Lohne abgestellt. Als er anschließend sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er einen erheblichen Schaden am Fahrzeugheck, links, fest. Offensichtlich war ein anderer Autofahrer beim Rangieren gegen den ordnungsgemäß geparkten Mercedes geraten und anschließend war der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei beziffert den Schaden am Fahrzeug des Bakumers auf rund 4000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen, Tel.: 04442- 808460.

Vechta - Eierwurf von Brücke

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 13.22 Uhr, warf nach bisherigen Erkenntnissen eine bislang unbekannte Person ein rohes Ei von der Anna-Brücke auf die B69 und traf dabei einen vorbeifahrenden Pkw, welcher in Richtung Langförden unterwegs war. Es entstand hierbei kein Schaden am Fahrzeug. Eine Zeugin konnte die Person beschreiben: Sie soll männlich, ca. 170cm groß, unter 25 Jahren und schlank gewesen sein. Er trug eine Jacke sowie eine Mütze. Aufgrund der letzten Vorfälle auf der B69, prüft die Polizei etwaige Zusammenhänge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

