Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, gegen 7.24 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau aus Cloppenburg auf der Löninger Straße aus Richtung Krapendorf kommend und überquerte bei der grünen Ampel die Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Prozessionsweg. Zur gleichen Zeit bog eine entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin aus Lohne von der Löninger Straße an der Kreuzung nach links in den Prozessionsweg ab, ohne das entgegenkommende Fahrzeug durchfahren zu lassen. Hier kam es zum Unfall. Beide Frauen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, 11.00 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Vechtaer mit einem Ackerschlepper und einem mit Sand beladenen Anhänger zu gewerblichen Zwecken die Straße Up'n Felde, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin ist in dem Ackerschlepper kein EG-Kontrollgerät verbaut.

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 11.00 Uhr fuhr ein 224-jähriger Emsteker mit einem Ackerschlepper und einem mit Erde beladenen Anhänger zu gewerblichen Zwecken auf der Lüscher Straße, ohne im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Auch in diesem Fall war kein EG-Kontrollgerät verbaut.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, gegen 6.45 Uhr, überholte eine bislang unbekannte Person einen auf der Cloppenburger Straße (B68) in Richtung Essen fahrenden 22-jährigern Autofahrer aus Garrel. Um dem überholenden Autofahrer das Wiedereinscheren nach rechts aufgrund von Gegenverkehr zu ermöglichen, fuhr der Garreler äußerst rechts und streifte dabei einen Leitpfahl. Die andere Person hielt nicht an und fuhr weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 13.15 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der B72 und kam bei Hagel zu weit nach rechts und touchierte dabei eine Leitplanke, kam wieder auf die Fahrbahn und kam dann vor der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Der 20-jährige Mann aus Essen(Oldenburg) wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

