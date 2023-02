Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Körperverletzung

Am Dienstag, 31. Januar 2023, um 16.20 Uhr, fuhr ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer aus Vechta auf dem Fahrradweg des Bokerner Damms in der Nähe des Klärwerks, als er zwei vor ihm fahrende Fahrradfahrer überholte. Dabei stürzte einer der beiden unbekannten Fahrradfahrer. Der 54-jährige hielt an und wollte der gestürzten Person helfen. Es kam zum Streitgespräch, in dessen Folge der gestürzte Fahrradfahrer den 54-jährigen Mann jeweils einmal schlug und trat. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Die beiden Männer entfernten sich daraufhin mit einem der beiden Räder vom Ort des Geschehens. Der Tatverdächtige soll ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare sowie eine dunkle zerrissene Jeans. Sein Begleiter war im selben Alter, 180 cm, groß mit normaler Statur und hatte kurze, helle Haare. Er trug eine Jeans sowie eine Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 11.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Lindenstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 78-jährigen Frau. Zum genannten Zeitpunkt hielt sie sich für Einkäufe in einem dort ansässigen Lebensmitteldiscounter auf. Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche, welche die Frau über ihrer Schulter trug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-8846-0) entgegen.

Dinklage - Kennzeichen-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 30. Januar 2023, 15.00 Uhr und Dienstag, 31. Januar 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide amtlichen, bulgarischen Kennzeichen eines Mercedes ML 350, welcher vor einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter Wehrhahn stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 10.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 78-jährigen Frau aus deren Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmitteldiscounter in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 11.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Falkenweg die Geldbörse samt Inhalt einer 68-jährigen Frau. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau für Einkäufe in einem dort ansässigen Lebensmitteldiscounter auf. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche, welche die Frau an den mitgeführten Einkaufswagen gehängt hatte. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in einen Stall

In der Zeit zwischen Sonntag, 29. Januar 2023, 18.00 Uhr und Montag, 30. Januar 2023, 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Stall in der Neustadt ein und entwendeten eine Motorsäge und zwei Makita Akkuschrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Trekkingrades

Am Montag, 30. Januar 2023, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Straße Zur Lieth ein schwarzes Trekkingrad des Herstellers KTM. Das Fahrrad war sowohl mit einem Bügelschloss verschlossen, als auch mittels Kette angeschlossen am Fahrradständer eines dortigen Verbrauchermarktes abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 31. Januar 2023, zwischen 9.00 Uhr und 9.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren-Pedelec der Marke Gazelle, welches in der Rombergstraße verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 31. Januar 2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Maximilianstraße in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht. Entwendet wurden zwei Tresore, ein Fahrzeugschlüssel sowie weitere Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Januar 2023, 18.15 Uhr und Dienstag, 31. Januar 2023, 1.20 Uhr, warfen bislang unbekannte Personen Steine gegen eine Jalousie eines Hauses in der Rosenstraße. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 31. Januar 2023, 17.50 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Visbek mit einem Pkw die Hauptstraße in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war der Frau durch den LK Vechta entzogen worden. Der vorgewiesene Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, gegen 1.42 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 14.00 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Quakenbrücker Straße und wollte nach links in den Rathausplatz abbiegen. Zu dieser Zeit fuhr eine 21-jährige Pedelec-Fahrerin auf der falschen Seite auf dem Radweg in gleicher Richtung und es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer stieg aus und fragte, ob es der Radfahrerin gut ginge. Sie versicherte, dass alles in Ordnung sei. Am Pkw und am Pedelec entstand kein Sachschaden, sodass der Autofahrer weiterfuhr. Anschließend stellte die Pedelec-Fahrerin Schmerzen fest. Der Mann war ca. 40 bis 50 Jahre alt und hatte graue Haare. Er trug eine graue Jacke und fuhr einen silbernen Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 31. Januar 2023, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen Mazda MX 30, welcher geparkt in der Markstraße am Pierre-Braun-Platz stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-8846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 31. Januar 2023, um 17.15 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Franz-Vorwerk-Straße und wollte nach links in die Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Vechta ebenfalls auf der Franz-Vorwerk-Straße der anderen Autofahrerin entgegen. Beim Abbiegen der 46-jährigen Frau kam es zum Zusammenstoß. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt.

