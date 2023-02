Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ladendiebstahl

Am Montag, 30. Januar 2023, gegen 14.30 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen ein Geschäft für Gartentechnik in der Moorstraße. Einer der beiden Männer lenkte den Mitarbeiter ab, während der andere eine Kettensäge der Marke Stihl entwendete. Der Ablenker war ca. 25 Jahre alt, trug einen Drei-Tage-Bart, eine gelbe Wollmütze, eine gelbe Jacke, eine weiße Cargohose und weiße Schuhe. Der Mann verfügte über rudimentäre Deutschkenntnisse. Der zweite Unbekannte war ca. 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine schwarz-blaue Strickjacke, Jeans und dunkle Schuhe sowie eine lange, dunkle Jacke mit Pelz an der Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Bösel - PKW-Aufbrüche

Zwischen Montagabend, den 30. Januar 2023 und Dienstagmorgen, den 31. Januar 2023 kam es in Bösel zu mehreren Aufbrüchen verschlossener Firmenbullis. In der Azaleenstraße wurde ein dort geparkter Bulli aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Im Ligusterweg wurden zwei Firmentransporter gewaltsam angegangen und aus diesen ebenfalls Werkzeug entwendet. Ein erneuter Versuch, in einen Sprinter zu gelangen, welcher am Sportplatz geparkt war, blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines E-Bikes

Zwischen Freitag, den 27. Januar 2023, gegen 19.00 Uhr und Samstag, den 28. Januar 2023, um 04.00 Uhr kam es in der Alten Mühlenstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Bislang unbekannte Personen entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes, schwarzes Herren-E-Bike der Marke KTM. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Bösel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 31. Januar 2023, gegen 15.27 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bösel mit seinem PKW die Fladderburger Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 30. Januar 2023, zwischen 20.10 Uhr und 20.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell