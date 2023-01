Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 30. Januar 20223, zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche einer 43-jährigen Frau, welche sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Quakenbrücker Straße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein schwarzes Damenpedelec der Marke GAZELLE Arroyo C7 sowie ein silbernes Herrenpedelec der Marke Kalkhoff Proconnect B10, welche beide verschlossen vor einer Fahrschule in der Deichstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 27. Januar 2023, zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein orange-schwarzes Herrensportrad der Marke KTM, welches verschlossen in der Tapphornstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von drei E-Bikes aus Fahrradschuppen

Am Montag, 30. Januar 2023, zwischen 16.00 Uhr und 21.15 Uhr, brachen unbekannte Personen in einen verschlossenen Schuppen ein und entwendeten drei Pedelecs. Dabei handelte es sich um E-Bikes der Marken Haibike Trekking 10 sowie um ein KTM. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Freitag, 27. Januar 2023, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr stellte ein 57-jähriger aus Goldenstedt sein Fahrrad ordnungsgemäß verschlossen am Fahrradständer im Pastors Kamp ab. Als er sein Rad wieder in Gebrauch nehmen wollte stellte er fest, dass das am Lenker befindliche Tacho abgebrochen und die dazugehörige Aufnahme beschädigt wurde. Das Schutzblech wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 28. Januar 2023, 19.00 Uhr und Sonntag, 29. Januar 2023, 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi A5 Sportback, welcher auf einem Stellplatz bei einer Gaststätte in der Straße Erlte stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 29. Januar 2023, 21.00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 10.00 Uhr wurde im Berliner Ring ein grauer Skoda Fabia einer 64-jährigen Frau aus Salzgitter, welcher auf einem Parkplatz in einer Wohnsiedlung geparkt wurde, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter der Telefon-Nummer 04446-95971-0 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 30. Januar 2023, 13.27 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer samt Anhänger aus Neuenkirchen-Vörden auf der Märschendorfer Straße aus Richtung Vechta, als plötzlich durch eine Windböe der Anhänger umgeweht wurde und auf der Gegenfahrbahn gegen den Pkw einer entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrerin aus Dinklage prallte. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger hochgeschleudert und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch herumfliegende Stangen vom Planenaufbau des Anhängers wurde der Pkw eines 43-jährigen Mannes, welcher direkt hinter dem Anhänger fuhr, leicht beschädigt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Januar 2023, zwischen 22.00 Uhr und 23.15 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit eine Fahrzeugeinen Hyundai i20, welcher geparkt auf einem Parkstreifen in der Marienstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 31. Januar 2023, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 28-Jähriger aus Damme die Straße Mühlenblick mit einem Pkw und wollte auf die Straße Auf den Dünen auffahren. Der 28-jährige Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Grundstücksmauer. Schließlich kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme musste festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Ziegelsteine auf der B69

Am Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 17 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin auf der B69 in Richtung Vechta. In Höhe der Anschlussstelle Vechta-Bakum fuhr sie über auf der Fahrbahn liegende Ziegelsteine. Der Pkw wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Sachdienliche Hinweise zu einem Verursacher nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Bedrohung und Körperverletzung

Am 1. Januar 2023, nach Mitternacht kam es in der Großen Straße zu einer Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil eines Mannes mit einer geistigen Behinderung. Der Mann konnte derweil vernommen werden und der Sachverhalt näher aufgeklärt werden.

Demnach hielt er sich in der Großen Straße auf, als gegen 00.30 Uhr eine 10- bis 12-köpfige Gruppe Männer, im Alter über 30 Jahren, böllernd auf ihn zukam. Einer der Männer bedrohte ihn mit einer augenscheinlichen Schreckschusswaffe, da er die Gruppe ermahnt hatte.

Daraufhin entfernte er sich von der Örtlichkeit und ging nach Hause.

Hier - ebenfalls in der Großen Straße - wurde er vor der Haustür von zwei männlichen Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren bedrängt. Dabei wurde ihm sein Handy aus der Hand geschlagen. Zudem schubste ihn einer der beiden Tatverdächtigen, wodurch er leicht verletzt wurde. Einer der jungen Männer hatte kurze, schwarze Haare, war ca. 183 cm groß und hatte eine sportliche Statur und trug eine rote Jacke. Die zweite Person hatte schwarze und eher wuschelige Haare. Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

