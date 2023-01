Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Langenaubach und Ballersbach + Mit Plattfuß und Promille unterwegs + Reifen geklaut + Radfahrer und Autofahrer prallen zusammen + Skoda übersehen + Brand in Braunfels +

Dillenburg (ots)

Haiger-Langenaubach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht -

In der Langenaubacher Straße prallten beim Vorbeifahren die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammen. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Spiegelschaden zu kümmern. Am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr war eine Haigererin mit ihrem schwarzen Opel Astra Kombi von Haiger kommend in Richtung Rabenscheid unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 kamen ihr drei dunkle Kombis entgegen. Der Außenspiegel eines dieser Fahrzeuge sei beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel ihres Opels geprallt, so die Haigererin. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß in der Langenaubacher Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder zu einem dunklen Kombi mit frischem Spiegelschaden auf der Fahrerseite machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Radfahrer stürzt nach Zusammenprall -

Auf dem Gehweg der Hindenburgstraße prallten am Mittwochnachmittag ein Pkw und ein E-Bike zusammen. Gegen 16.00 Uhr war der 24-jährige Radler vom Kino in Richtung Bahnhof auf dem Gehweg unterwegs. Der 52-jährige Audifahrer fuhr mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt. Durch den Zusammenprall stürzte der Biker zu Boden und trug eine Beinverletzung davon. Der Dillenburger wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Der ebenfalls in Dillenburg lebende Audifahrer blieb unverletzt.

Eschenburg - B 253: Vorfahrt genommen -

Zwei Schwerverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoße gestern Morgen auf der B 253 bei Eibelshausen. Gegen 07.10 Uhr wollte der 52-jährige Fahrer eines BMW von Eiershausen kommend nach links auf die B 253 in Richtung Wissenbach einbiegen. Hierbei übersah er einen aus dieser Richtung herannahenden Skoda. Der 20-jährige Fahrer im Octavia konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte in den BMW. Der in Eschenburg lebende Unfallfahrer und sein in Haiger lebender Unfallgegner trugen schwere Verletzungen davon. Ein zufällig vorbeifahrender Notarzt übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurden die Verletzten ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 28.000 Euro.

Herborn - Katzenfurth - A 45: Kabinenschlafverbot - Polizei überprüft Sozialvorschriften für Lkw-Fahrer -

Seit 2020 regeln EU-Vorschriften unter welchen Standards Kraftfahrer im sogenannten Straßengüter- und -personenverkehr ihre wöchentlichen Ruhezeiten zu verbringen haben. Insbesondere regelt das sogenannte "Kabinenschlafverbot", dass die Fahrerinnen und Fahrer ihre regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten und jede wöchentliche Ruhezeit von mehr als 45 Stunden nicht in ihren Fahrzeugen verbringen dürfen. So soll unter anderem verhindert werden, dass die Lasterfahrerinnen und Fahrer die Wochenenden bzw. ihre Ruhezeiten nicht "campierend" auf Parkplätzen oder Rastanlagen verbringen. Ziel ist es letztlich, die Arbeitsbedingungen der oftmals mehrere Wochen auf Tour befindlichen Brummifahrer zu verbessern. Die Regelung sieht vor, dass sie sich eine Unterkunft mit Bett und Dusche suchen müssen oder privat übernachten. Für die Einhaltung der Vorgaben hat der Arbeitgeber Sorge zu tragen. Am frühen Montagmorgen kontrollierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, unterstützt vom Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Lkw-Fahrerinnen und Fahrer auf dem Parkplatz Vogelsang bei Wetzlar sowie auf den Tank- und Rastanlagen "Katzenfurt" und "Dollenberg". Die Verkehrsexperten überprüften 31 Laster und ihre Insassen. Fünf Fahrer hatten ihre wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden in ihrer Fahrerkabine verbracht. Auf sie kommt ein Bußgeld von 250 Euro zu, für ihre Arbeitgeber werden 500 Euro fällig.

Mittenaar-Ballersbach: Bauzaun eingedrückt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Gewerbeparkring bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der flüchtige Unfallfahrer im Zeitraum vom 19.01.2023 (Donnerstag), gegen 12.00 Uhr bis zum 24.01.2023, gegen 15.30 Uhr zwei Elemente eines Bauzauns. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Reifen geklaut -

Ein Autohändler in der Straße "Dillfeld" rückte in den Fokus unbekannter Reifendiebe. Auf dem Gelände brachen die Täter einen Container auf, in dem Kompletträdersätze gelagert waren. Nach einer ersten Einschätzung des Autohauses fehlen Kompletträder im Wert von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum vom 13.01.2023 (Freitag) bis zum gestrigen Mittwochmorgen im Dillfeld beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - A 45: Mit Plattfuß und Promille unterwegs -

Eine Streife der Autobahnpolizei aus Butzbach zog gestern Nachmittag eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Gegen 15.00 Uhr meldet sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer von der A 45 bei Wetzlar. Der Zeuge war zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen, in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Vor ihm fuhr ein Golf mit etwa 20 km/h, halb auf dem Standstreifen - halb auf der rechten Spur. Grund dafür war offensichtlich ein platter Reifen auf der Beifahrerseite. Der Mitteiler schaltete die Warnblinker ein und blieb sicherheitshalber hinter dem Golf. Kurz darauf löste sich der platte Reifen vom Rad und die Fahrt des Golfs ging auf der Felge weiter. Wenige Meter vor dem Parkplatz "Lemperberg" blieb der Wagen auf dem Standstreifen stehen. Über die ganze Fahrtstrecke hielt der Zeuge Kontakt zur Leitstelle der Polizei, die Funkstreife kam kurz darauf dort an. Der Grund, warum die 57-jährige Fahrerin aus Sinn trotz ihrer Reifenpanne weiterfuhr, lag mutmaßlich an ihrer Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,16 Promille zutage. Sie musste mit auf die Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe und die Polizisten den Führerschein abnahmen. Ein Angehöriger holte sie dort ab und kümmerte sich zudem um den Pannen-Golf.

Braunfels: Unterstand brennt -

Heute Morgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Bachstelzenweg aus. Gegen 07.30 Uhr entdeckten Anwohner ein Feuer an einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Holzunterstand und verhinderte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Der Unterstand, dort gelagertes Holz, eine Mülltonne sowie Teile der Traufe des Hauses wurden durch den Brand in Mittleidenschaft gezogen. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zur Brandursache oder zum Sachschaden können momentan noch nicht gemacht werden.

