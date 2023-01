Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Autos in Eibelshausen und Seelbach beschädigt + Drogenfahrer gestoppt + Kleidung, Werkzeug und Kennzeichen erbeutet + Eierautomat geknackt +

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Beleidigung in Lack gekratzt -

Nachdem ein Unbekannter einen enormen Schaden an einem grauen Audi A7 Sportback zurückließ, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der Audi parkte am Sonntag, zwischen 01.00 Uhr bis 10.00 Uhr in der Bergstraße, in Höhe der Hausnummer 8. Der Täter trieb Kratzer in nahezu jedes Anbauteil, in sämtliche Scheiben und hinterließ im Lack der Fahrertür eine Beleidigung. Die Schäden an dem A7 schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Täter am frühen Sonntagmorgen beobachteten oder sonst Angaben zu seiner Identität machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Drogenfahrt -

Mit einer Blutentnahme auf der Herborner Wache endete die Drogenfahrt eines 25-Jährigen. Eine Streife stoppte den im Westerwaldkreis lebenden Audifahrer in der Westerwaldstraße. Seine Reaktions- und Konzentrationstest ließen auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen. Ein Drogenvortest wies ihm die Einnahme von THC, Amphetamin, Kokain sowie Metamphetamin nach. Nachdem ihm ein Arzt eine Blutprobe abgenommen hatte, durfte der die Polizeistation wieder verlassen. Zusätzlich zu seinem Verfahren wegen der Drogenfahrt, kommen Strafanzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel auf den 25-Jährigen zu.

Herborn-Herbornseelbach: Steine auf Autos geschleudert -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Vandalen an zwei Fahrzeugen in der Straße "Gewenn" zurückließen. Im Zeitraum zwischen Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr schleuderten die Täter Steine in Richtung der auf einem Firmengelände geparkten Fahrzeuge und trafen einen weißen Kia sowie einen blauen Peugeot. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Aufbruch scheitert -

Über eine Kellertür versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus der Beilsteiner Straße einzudringen. Der Unbekannte hebelte vergeblich an der Tür und ließ dann von seinem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.200 Euro. Wann genau der Einbrecher zuschlug ist derzeit nicht bekannt, möglicherweise in einem Zeitraum vom 20.12.2022 bis zur Entdeckung des Schadens am gestrigen Nachmittag. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher im genannten Zeitraum in der Beilsteiner Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Nummernschilder abgerissen -

Auf beide Kennzeichen einer in der Straße "Stegwiese" geparkten C-Klasse hatten es Diebe abgesehen. Der silberfarbene Benz parkte in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 4. Die Täter rissen das vordere und hintere Nummernschild "LDK-VD 92" ab und machten sich mit diesen aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Kennzeichen verschwunden -

Im Dillfeld schlugen am Montag Kennzeichendiebe zu. Zwischen 12.30 Uhr und 22.45 Uhr lösten sie die beiden Nummernschilder "LDK-VX 336" aus den Halterungen eines blauen Opel Astras und nahmen sie mit. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe auf der Baustelle -

Am zurückliegenden Wochenende suchten Diebe eine Baustelle im Karl-Kellner-Ring auf. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchbrachen im ersten Obergeschoss eine Trockenbauwand. Aus dem dahinterliegenden Raum griffen sich die Unbekannte zwei Heizgeräte sowie einen sogenannten Rotationslaser. Den Wert der Beute beziffert die Baufirma auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Angaben zu den Aufbruchschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr an der Baustelle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei den Ermittlern der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar-Niedergirmes: Einbrecher erbeuten Kleidung -

Mit Kleidungsstücken im Wert von rund 2.000 Euro machten sie Einbrecher in der Fröbelstraße aus dem Staub. Die Diebe traten zunächst die Eingangstür zum Mehrfamilienhaus und anschließend eine Wohnungstür ein. Aus einem Kleiderschrank griffen sich die Täter sämtliche Kleidungsstücke. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Montagabend, zwischen 22.15 Uhr und 22.35 Uhr in der Frobelstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Volpertshausen: Eierautomat geknackt -

Der Eierautomat eines Biohofes in der Wertherstraße rückte in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Fokus unbekannter Diebe. Sie hebelten den Automaten auf und bedienten sich aus der Geldkassette. Wie hoch ihre Beute ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell