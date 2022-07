Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 16.07.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

19-jährige Bewohnerin bei Wohnungsbrand verletzt - Rodgau

Eine vergessene Pfanne auf dem Herd war am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, vermutlich Auslöser für einen Brand im 15. Stockwerk eines Hochhauses in der Frankfurter Straße in Nieder-Roden. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Nach Belüftung der Wohnung durch die Feuerwehr war diese wieder bewohnbar.

Bereich Main-Kinzig

Brand einer Wiese - Gelnhausen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, brannte ein brachliegendes Wiesengrundstück unterhalb eines ehemaligen Steinbruchs im Ortsteil Meerholz. Durch die Feuerwehr konnte der Brand mit einer Ausdehnung von circa 500 Quadratmetern schnell gelöscht werden, bevor angrenzende Flächen betroffen wurden. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute aus Gelnhausen, sowie der Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 16.07.2022, Susanne Röhling, Polizeiführung vom Dienst

