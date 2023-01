Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Fluchten in Fleisbach, am Kniebrecher und bei Amdorf bittet die Polizei um Mithilfe + Drei Pkw unter Carport ausgebrannt +

Dillenburg (ots)

Herborn-Amdorf: Während Überholvorgang Kotflügel berührt / Polizei fahndet nach dunklen Audi -

Bei einem Überholvorgang am Dienstagmittag auf der Landstraße zwischen Amdorf und der Bundesstraße 255 beschädigte ein Audifahrer die von ihm überholte C-Klasse. Der Unfallfluchtermittler sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Audi oder dessen Fahrer machen können. Die Fahrerin der silberfarbenen C-Klasse fuhr 12.40 Uhr von Amdorf in Richtung der Bundesstraße 255. Als sie nach einer Rechtskurve wieder beschleunigen wollte, setzte der Fahrer des ihr folgenden Audis zum Überholen an. Beim Vorbeifahren touchierte der Audi den linken vorderen Kotflügel des Benz. Im Anschluss überholte der Audi einen weiteren - vor dem Mercedes fahrenden - Pkw. Die Breitscheiderin hupte und versuchte so auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer des Audis ignorierte dies, bog an der Einmündung zur B 255 nach links in Richtung Herborn ab und verließ den Kreisverkehr in Höhe Hörbach in Richtung des Industriegebietes. Ein Kennzeichen kann die Zeugin nicht benennen. Sie kann lediglich sagen, dass es sich um einen dunklen Audi Kombi handelte. Dieser muss durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes am Heck der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden, Kratzer oder Dellen, aufweisen. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu dem dunklen Audi Kombi mit frischem Unfallschaden am Heck der Beifahrerseite machen? Wer kann Hinweise zu dem Wagen oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Merkenbach: Spiegelunfall am Kniebrecher -

Am Dienstagmorgen, gegen 07.35 Uhr krachten auf der Landstraße zwischen Merkenbach und Beilstein die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge gegeneinander. Gegen 07.35 Uhr war die Fahrerin eines VW-Busses vom Herborner Stadtteil in Richtung Westerwald unterwegs. In einer Kurve geriet der Fahrer eines ihr entgegenkommenden weißen Lkw auf ihren Fahrstreifen und die Außenspiegel krachten aneinander. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden am VW-Bus zu kümmern, fuhr der Lasterfahrer in Richtung Herborn davon. Hinweise zum Unfall-Lkw oder dessen Fahrer nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn-Fleisbach: Polizei sucht Unfallzeugen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen vergangener Woche (19.01.2023) in der Straße "Zur Dornheck" sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen. Der Unfallfluchtermittler geht derzeit davon aus, dass der Fahrer eines Sattelzuges im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr dort beim Rangieren einen Baum beschädigte. Anschließend setzte der Brummifahrer die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Spaziergänger soll den Unfall beobachtet haben - diesen wichtigen Zeugen bittet die Herborner Polizei sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Hüttenberg-Rechtenbach: Autos brennen in Carport -

Drei ausgebrannte Pkw, mehrere abgebrannte Mülltonnen, ein beschädigter Carport sowie eine durch Hitze in Mittleidenschaft gezogene Fassade eines Mehrfamilienhauses, das ist die Bilanz eines Brandes von gestern Mittag in der Straße "Baumgarten". Gegen 12.20 Uhr alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen standen drei unter einem Carport abgestellte Pkw in Brand. Während der Löscharbeiten der Hüttenberger Feuerwehr wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zu den Brandschäden können momentan nicht gemacht werden. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einem der Fahrzeuge ausgelöst wurde. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

